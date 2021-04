Belloni (Lega Nord San Giustino) “sui lavori del nuovo piano regolatore piena collaborazione tra maggioranza e opposizione, abbiamo idee simili e convergenti. San Giustino molto avanti nelle opere pubbliche“

“Il primo progetto importante che dovremo portare avanti, dopo la fine dell’emergenza sanitaria, sarà quello di varare il nuovo piano regolatore, ci sono già stati incontri in video conferenza, tra maggioranza e opposizione, e devo ammettere che siamo in piena sintonia, il documento che vareremo sarà una sintesi tra le proposte delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale e sono sicuro che il lavoro finale sarà quanto di più vicino all’esigenze di cittadini e imprese. Altra scadenza importante è la presentazione di progetti che riguardano i fondi del Recovery Plan, da questo punto di vista San Giustino ha lavorato tanto e bene per quanto riguarda le opere pubbliche, non dovremo farci trovare impreparati, al fine di presentare progetti in grado di recepire i fondi europei, ma sono sicuro che i nostri dirigenti comunali sapranno farsi valere anche in questo caso”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati