Pallavolo serie B/M: Ermgroup San Giustino pronti a tornare in campo in vista del match contro Bellaria

Sette partite disputate, sette vittorie, nessun set perso, questo il bilancio dei biancoazzurri di Mister Moretti che domenica torneranno in campo dopo un periodo di fermo, ospitando tra le mura domestiche Romagna Banca Bellaria (RN) alle ore 17:30. In queste settimane il lavoro è stato caricato molto, sia dal punto di vista fisico che tecnico; una mole di attività che servirà a garantire mesi molto impegnativi come maggio e giugno dove saranno potenzialmente previsti anche due incontri a settimana.

I ragazzi si stanno impegnando notevolmente. Il preparatore atletico Giovanni Collacchioni è molto soddisfatto, ed ha tenuto a precisare che la squadra è priva di infortunati; tutto questo grazie al grande lavoro di prevenzione.“Probabilmente i ragazzi saranno un pò più stanchi e lenti in campo ma in grado di giocare anche 15 set grazie all’importante carico di lavoro di queste settimane.

Ognuno di loro ha un programma di allenamenti individuale. Prima dell’imminente riapertura della palestra G- point si è approfittato per strutturare allenamenti specifici personalizzati, tarati sulle singole esigenze e potenzialità. Speriamo che il grande protocollo di lavoro dia i suoi frutti”.

Così ha concluso Collacchioni, auspicando il meglio per i boys sangiustinesi, che si troveranno a stretto giro a giocare due gare ed un recupero, in attesa dei Play-Off anticipati.

