Pacchetto Scuola, aperti i termini per le domande. Il bando è pubblicato nel sito del Comune. Scadenza fissata al 31 maggio

E’ pubblicato il bando per l’assegnazione del “Pacchetto scuola” – anno scolastico 2021/2022. Si tratta di un contributo per sostenere le spese necessarie alla frequenza della scuola, per l’acquisto di libri, materiale didattico ecc. E’ finanziato con fondi statali e regionali.

Ecco i requisiti per l’accesso:

a) iscrizione per l’a.s. 2021/2022 ad una scuola secondaria di primo o di secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata;

b) requisiti economici: l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o ISEE minorenne nei casi previsti, non deve superare il valore di 15.748,78 euro;

c) requisiti anagrafici: residenza nel Comune di Sansepolcro, età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni).

La domanda d’ammissione al bando, diretta al sindaco, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità, deve essere presentata al Comune di Sansepolcro entro il 31 maggio 2021 con una delle seguenti modalità: tramite PEC a: comunesansepolcro@postacert.toscana.it

oppure previa prenotazione telefonica al numero 0575 732223, direttamente all’Ufficio Protocollo in Via Matteotti n.1 (secondo piano di Palazzo delle Laudi).

Il bando è sul sito del Comune di Sansepolcro al seguente indirizzo: https://www.comune.sansepolcro.ar.it/it/page/diritto-allo-studio-b0722a9b-efe3-4b08-8e82-5b50a144af07 (Aree tematiche – Scuola ed istruzione – Diritto allo studio).

Informazioni possono essere richieste telefonicamente all’Ufficio Pubblica Istruzione ai seguenti numeri: 0575 732449 – 0575 732257.

