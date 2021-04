Verso le elezioni a Città di Castello: Secondi “presto per fare nomi di candidati a Sindaco, serve concretezza ed equità sociale”

“Al momento sono concentrato solo sul presente voglio chiudere, nel miglior modo possibile, il mio mandato da Assessore ai lavori pubblici, ci sono opere da terminare e questo porta via tempo ed energie detto questo, quello che conta aldilà dei proclami di partito, è il progetto. Credo che non ci sia più spazio per la demagogia, servo proposte concrete e attuabili e sopratutto equità sociale, da questo dovremo partire, per garantirci un futuro più sereno. Sento parlare di progetti legati al recovery fund, alcuni sinceramente distanti dalla realtà, ripeto serve solo concretezza, il resto sono solo promesse difficili da realizzare”

