Teatro: Due spettacoli di Laboratori Permanenti nella rassegna “In viaggio a teatro” online

All’interno della rassegna In viaggio a Teatro, arrivata alla quinta edizione in modalità online, Laboratori Permanenti propone due spettacoli:

Il 16 aprile alle ore 21.00 presenta REBECCA, UNO SPETTACOLO AL BUIO della compagnia Officine Papage

da La Vita Accanto romanzo di Mariapia Veladiano

adattamento e regia Marco Pasquinucci

con Marco Pasquinucci

voci di Ilaria Pardini, Cecilia Vecchio, Emanuele Niego, Caterina SimonelliRebecca parla calma, non ha timori, racconta la sua storia.

Nella versione on line il riferimento principale è l’immagine di una stanza al buio, in cui il pubblico è invitato a entrare e partecipare; si tratta di un buio “buono” che permette a Rebecca di proteggersi dal giudizio e raccontarsi.

Ogni spettatore, preferibilmente, dovrebbe partecipare in una stanza buia e avere un proprio collegamento e una propria cuffia. Il microfono dello spettatore resta aperto per la durata di tutta la performance.

Lo sviluppo dello spettacolo avviene in diretta sulla piattaforma digitale ZOOM, attraverso la condivisione di un link per l’accesso all’evento.

È possibile acquistare i biglietti a questo link

https://oooh.events/evento/rebecca-uno-spettacolo-al-buio-biglietti/

Il 23 aprile ore 21.00 presenta CEDESI MACELLERIA, IN CAMBIO DI GIARDINO

produzione Laboratori Permanenti

Interpreti Chiara Condrò, Stefano Skalkotos

Scenotecnica Piero Ercolani

Elaborazione video Stefano Macaione

Testo e Regia Caterina Casini

Lo spettacolo parla di conflitti intimi ed epocali e della ripercussione del clima internazionale sul quotidiano delle persone. Il testo è stato approvato da Medici Senza Frontiere



