Provincia di Perugia: Informazione per studenti e famiglie sull’incremento delle corse scolastiche in seguito della riapertura delle scuole

In seguito alla riunione con il Prefetto, tutte le forze di polizia, i gestori del trasporto pubblico su gomma (Bus Italia) e i rappresentati istituti scolastico si è stabilito di fornire una informazione dettagliata sul link da consultare per avere notizie sull’incremento delle corse scolastiche, a partire dal 14 aprile, in seguito alla riapertura delle scuole. Famiglie e studenti potranno consultare il link: http://www.fsbusitalia.it/content/fsbusitalia/it/umbria.html ove necessario sarà possibile utilizzare per il link: Contatti utili .Gli orari in vigore sono consultabili sul sito www.fsbusitalia.it alla sezione Umbria/Orari e linee, prestando attenzione all’indicazione «SCOLASTICO» nelle intestazioni e nelle legende delle pagine.

