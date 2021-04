Umbertide, Pd su Piazza Michelangelo: “Occorre manutenzione”. Presentata interrogazione urgente

Da diverso tempo una parte di illuminazione di piazza Michelangelo risulta spenta e la fontana in piazza Michelangelo funziona a singhiozzo e spesso è ricettacolo di rifiuti. La pavimentazione, inoltre, necessita di una manutenzione straordinaria essendo rovinata, le griglie dello scolo dell’acqua piegate e così via.



“Dall’inizio di questa legislatura – afferma il PD di Umbertide – nessun intervento è stato fatto in Piazza Michelangelo che per il numero di attività commerciali e per l’alto numero di frequentazioni rappresenta un punto di incontro per la comunità”.





Il gruppo consiliare del Pd ha presentato un’interrogazione urgente a risposta scritta per sapere se l’Amministrazione intende investire risorse nel corso del 2021 per interventi di manutenzione straordinaria in questa Piazza (e precisamente interventi concernenti la pavimentazione, la fontana, l’illuminazione e il verde).



“Non è accettabile – afferma il PD di Umbertide – che un importante punto di aggregazione come piazza Michelangelo sia lasciato in preda alla sporcizia e al degrado”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati