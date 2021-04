Tesi di laurea alla Biblioteca Carducci di Città di Castello. La domanda da oggi si fa on line sul sito del comune

Anche questa settimana sono due gli studenti che sosterranno la tesi di laurea on line nella Sala Conferenze della Biblioteca Carducci di Città di Castello. “Abbiamo molte richieste in questo periodo coincidente con la sessione di laurea nelle Università e raccogliamo la soddisfazione degli studenti per l’opportunità di vivere con la solennità ed ufficialità che le norme antiCovid permettono un momento fondamentale della propria formazione” dichiara Vincenzo Tofanelli, assessore alla Cultura del comune tifernate, ricordando come “all’origine delle laurea on line in biblioteca ci sia un pronunciamento del consiglio comunale”.

L’idea, lanciata da Giorgio Baglioni, capogruppo della Lega, è stata condivisa “e subito messa in pratica dall’Amministrazione comunale – aggiunge Tofanelli – insieme ad un protocollo rispettoso di tutte le norme anticontagio. La Biblioteca Carducci offre un ambiente e una cornice architettonica di grande pregio, che pensiamo di valorizzare e di far conoscere come merita, insieme a standard di sicurezza efficaci che comunque abbiamo rafforzato. Attualmente la Biblioteca è chiusa alla fruizione diretta ma continua ad erogare i servizi di prestito, restituzione e consultazione archivi”.



Gli studenti interessati possono da oggi, lunedì 12 aprile 2021, compilare l’istanza on line, pubblicata sul sito del comune a questo link https://modulistica.comune.cittadicastello.pg.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=BIBCOV

