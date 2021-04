Pallavolo serie C/F: Città di Castello, vittoria con Gubbio e grandi segnali di crescita

Torna al Palandreaioan di Città di Castello la squadra tifernate del presidente Caselli e conferma la crescita che sta avvenendo di un team giovane ma ben strutturato per ben figurare in questo torneo; la vittoria schiacciante su un Gubbio che dava segni di concretezza ed era partito ottimamente in questo campionato. Il tecnico di casa Brizzi propone ad inizio gara il roster con Leonardi-Alivernini, Gnassi-Puletti, Mearini-Nardi, Massetti libero e la squadra già dalle prime battute del primo set si impone per concretezza e determinazione allungando punto dopo punto e al secondo giro di rotazione già si è creato un gap importante che la porta a chiudere vittoriosa il primo set. La seconda frazione è la copia del primo set con un allungo importante delle tifernati che giocando una pallavolo attenta e produttiva si portano in vantaggio ed arrivano ancora prime al traguardo nonostante il tecnico Di Franco provi ad arginare l’emorragia della sua squadra con vari cambi. Sulle ali dell’entusiasmo inizia il terzo set e le ospiti non vogliono assolutamente soccombere e lottano punto a punto arrivando anche ad avere qualche punto di vantaggio dopo una prima rotazione; Brizzi sempre coadiuvato da Barrese inserisce quindi Leonardi Laila in regia e si arriva ad impattare per poi prendere il via e vincere set ed incontro. Da evidenziare la presenza nel gruppo squadra biancorosso delle under 17 Puletti, Pettinari ed il debutto della giovanissima Lucaccioni Giulia, alla sua prima convocazione.

Città di Castello, 10/04/2021 ore 17.30 palasport Andra Joan

CITTA’ DI CASTELLO – GUBBIO PALLAVOLO ……. 3 / 0

(25/18 25/17 25/19)

CITTA’ DI CASTELLO:. Leonardi Livia 10, Ioni Alice, Mearini Sofia 2, AliverniniElena 13, Lucaccioni Giulia, Leonardi Laila 1, Nardi Marta 15, Cardellini Celeste, Gnassi Ilaria 6, Ranieri Raffaella, Puletti Aurora 4, Pettinari Ester, Fabbri Anastasia(L1), Massetti Caterina (L2). All. Brizzi Enrico – ass. Barrese Augusto – dir.Mandrelli Maurizio

GUBBIO: Farneti, Trinei, Nicchi, Mariucci, Castellani, Marinelli, Pierucci, Berettoni, Vergari, Rampini, Pierotti, Morelli, Sannipoli(L1), Monacelli (L2). All. Di Franco – ass. Capannelli – dir. Anastasi

Arbitri: Rosignoli Marco

