Montone: Test sierologici gratuiti per i cittadini. Il 17 e 18 aprile screening per il contrasto della pandemia da Covid-19

Test sierologici gratuiti per i cittadini di Montone. Da questa mattina è possibile prenotarsi allo screening, in programma nel prossimo fine settimana, promosso dal Comune, con la collaborazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile, per la prevenzione del contagio da Covid-19.



Nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 aprile saranno eseguiti su base volontaria i test messi a disposizione dalla Regione. Il test è quello rapido diagnostico in vitro per la ricerca qualitativa degli anticorpi IgG e IgM anti Sars-Cov-2 da pungidito ed è riservato ai residenti, esclusi i vaccinati e chi ha già contratto il virus. I risultati positivi dovranno essere confermati con il test molecolare.



Per informazioni e prenotazioni si può chiamare da oggi fino a sabato 17, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18, ai seguenti numeri: 0758682734, 3313684450, 3333288877.

Dove e quando effettuare il test sierologico:

. Sabato 17 aprile dalle 9.30 alle 12.30 al Poliambulatori di via Gherardi;

. Domenica 18 aprile dalla 9.30 alle 12.30 presso la Farmacia di Montone in Piazza Fortebraccio.

