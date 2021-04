Fase Regionale della XIX Edizione delle Olimpiadi delle Scienze Naturali: eccellente risultato, per il Liceo “Plinio il Giovane” di Città di Castello

Ancora un eccellente risultato per il Liceo “Plinio il Giovane” di Città di Castello in occasione della Fase Regionale della XIX Edizione delle Olimpiadi delle Scienze Naturali, tenutasi online mercoledì 24 marzo 2021 sulla piattaforma Google Forms e organizzata da ANISN (Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali).

Maria Sofia Chiasserini della V A Scienze Applicate e Leonardo Polidori della V C Scientifico si sono classificati al 1° posto a pari merito, dopo essersi sfidati con gli altri 41 partecipanti provenienti da tutta l’Umbria su tematiche delle Scienze Naturali: geni e covid-19, pigmenti naturali, apparato escretore, gruppi sanguigni, processi metabolici, comunità biotica e caratteristiche degli organismi animali. Maria Sofia e Leonardo rappresenteranno quindi l’Umbria alla prossima Fase Nazionale, che si terrà con modalità da definire nel periodo 7-9 maggio 2021, dove si confronteranno con i primi classificati delle altre regioni.

A Maria Sofia e Leonardo i complimenti della Dirigente Scolastica prof.ssa Eva Bambagiotti, della loro docente prof.ssa Barbara Michiorri, dei rispettivi Consigli di Classe e, naturalmente, del Dipartimento di Scienze.

