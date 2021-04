Comitato pendolari ex FCU: Annalisa Costa “dalla commissione di Giunta ancora nessuna risposta in merito alle nostre proposte, situazione paradossale”

Il comitato Pendolari stufi vigila sulla situazione tragica dei pendolari, monitora l’intricata vicenda dell’Ex-Fcu e attende le decisioni che la commissione di giunta vorrà prendere in merito alle proposte fatte.

Certo è, che ormai da anni di continue lotte, nessuno fino ad ora ha voluto vagliare alcune indicazioni già ai tempi proposte a costo zero ( ad esempio, tra le tante, almeno la chiusura dei 4 passaggi a livello inutili, promessa nel 2019 che avrebbe diminuito il tempo di percorrenza del treno di alcuni minuti, su cui ad oggi, non si hanno novità!!!) riducendoci a leggere o a sentire, ogni tre per due, notizie deludenti che dimostrano lo scarso servizio dei trasporti umbri, tanto da portarci a pensare in stile Pirandelliano: “così è (se vi pare)”.



Ci pare opportuno quindi che venga tutelato almeno lo spostamento, anche se a piedi, di ogni cittadino.

Alcuni mesi fa infatti (settembre 2020), in modo informale mi sono presa la briga, di informare un Assessore comunale, che ha riportato quanto riferito a chi di dovere, sulla condizione del ponticello di legno che da Trestina porta a Promano nel percorso verde lungo Tevere e della situazione del sotto – cavalcavia di Trestina.

Ma come spesso accade, dopo troppo tempo, ad oggi, la situazione non è cambiata, transenne a parte.

Runners, bambini, uomini e donne, nonni, genitori ma soprattutto cittadini non possono usufruire di uno svago, quale una camminata o una sana corsa, oltretutto non costoso, a causa della chiusura del passaggio perché non sicuro.



Auspico, che con questa mia rimostranza, si muova qualcuno in maniera molto celere (a buon intenditore…poche parole!) magari riuscendo a colmare almeno questa lacuna, forse più semplice da risolvere… visto che come ben sappiamo…”ucci.. uccioni… sento odor di votazioni”!!

