Domani, lunedì 12 aprile, torna a riunirsi il parlamentino Tifernate

Torna a riunirsi, domani, lunedì 12 aprile 2021 alle ore 17,00 in modalità videoconferenza e in streaming sul canale You tube del comune, il consiglio comunale di Città di Castello. All’ordine del giorno due interpellanze del capogruppo Filippo Schiattelli e del consigliere dei Civici per Città di Castello Luigi Bartolini: una sulla proposta dell’associazione Mosaico per l’impiego del Lascito Mariani ed una sul secondo centro di vaccinazione.

Chiudono l’ordine del giorno quattro mozioni e quattro ordini del giorno: una della consigliera Emanuela Arcaleni sulla salute, l’educazione affettiva e sessuale la contraccezione, una del capogruppo Marco Gasperi e del consigliere del Gruppo Misto Marcello Rigucci su operatori sanitari di quartiere per servizi di prossimità ai cittadini in quarantena, una del capogruppo di Tiferno Insieme Nicola Morini, del consigliere Vittorio Vincenti e di Marcello Rigucci su istituzione di un albo per il volontariato aperto ai cittadini per i servizi e le strutture del comune, una del consigliere Andrea Lignani Marchesani sulla campagna vaccinale.

I quattro ordini del giorno sono firmati da Procelli, Tavernelli, Morani, capogruppo del PSI e Zucchini, capogruppo dei Democratici per Città di Castello, sulle barriere architettoniche nei cimiteri, uno della consigliera del PD Letizia Guerri su un tavolo di lavoro tra comune, scuole e associazioni sportive per la pratica sportiva qualificata, uno di Gasperi e Rigucci del Gruppo Misto sulla Muzi Betti, e uno, finale dei Democratici per Città di Castello, composto da Zucchini e dai consiglieri Domenichini e Massetti, su interventi a sostegno del piano di vaccinazione locale.

