“Credo in un solo padre” con l’attore tifernate, Giordano Petri tra i protagonisti principali selezionato ufficialmente al Los Angeles-Italia Film Fashion and Art Festival

Città di Castello sul gradino più alto del grande schermo. Credo in un solo padre con l’attore tifernate, Giordano Petri tra i protagonisti principali è selezionato ufficialmente al Los Angeles-Italia Film Fashion and Art Festival. “Un traguardo importante per il nostro Piccolo Grande lavoro cinematografico.”

«Sono molto felice ed emozionato di tornare come protagonista in un film per il cinema. Mancavo da un po’ perché sono stato impegnato in progetti teatrali e televisivi. Ma il cinema è la mia casa preferita, la mia dimensione perfetta. Interpretare un personaggio è per me linfa vitale, e quando il regista Luca Guardabascio mi ha proposto di interpretare il ruolo di Gerardo Bianco non ci ho pensato due volte: mi sono fidato dell’istinto e non ho temuto la paura”, ha dichiarato Petri. Senza dubbio un ulteriore traguardo di prestigio internazionale per il bravo attore di Città di Castello che non manca mai appena possibile di raggiungere, nei rari momenti di libertà’ dal lavoro, la sua famiglia, la mamma Paola Celicchi, il babbo Alberto e i fratelli Giuseppe e Margherita.

