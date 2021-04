Il Presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta ricorda i 169 anni della Polizia di Stato. “Grati per l’impegno profuso a favore dei cittadini in questo difficile momento”

“Nel giorno in cui si celebra il 169° anniversario della Polizia di Stato, rivolgo un grato pensiero agli uomini e alle donne che oggi più che mai stanno onorando la loro divisa. La pandemia ha infatti posto l’accento su quella che, oltre alla prevenzione e contrasto al crimine, è una delle missioni della Polizia di Stato, fatta di vicinanza e supporto alla popolazione.

Un punto di riferimento imprescindibile nel momento che stiamo vivendo. ‘Ora più che mai – dichiara il Capo della Polizia, Lamberto Giannini – siamo chiamati a stringerci intorno ai nostri concittadini nella consapevolezza che ogni forma di intervento a tutela della sicurezza pubblica, ogni servizio espletato, ogni forma di ascolto del disagio di una persona in difficoltà sarà il modo migliore di onorare la festa della Polizia’.



Dal canto nostro, come rappresentanti delle istituzioni locali, siamo testimoni del grande impegno profuso dagli uomini e dalle donne della Polizia nonostante i rischi per la propria stessa salute ai quali si sottopongono costantemente per far fronte, insieme alle altre forze dell’ordine, alle molteplici problematiche legate all’emergenza sanitaria. Ringrazio, in qualità di Presidente della Provincia e di Sindaco di Città di Castello, il Questore di Perugia, Antonio Sbordone per la disponibilità e l’attenzione rivolte ai Comuni, specie i più piccoli, che vivono con apprensione l’evolversi della situazione pandemica. Ricordiamo con dolore le quattordici vittime del Covid 19 che si contano anche tra i rappresentanti della Polizia di Stato e viviamo con rammarico l’impossibilità di celebrare questa ricorrenza come avrebbe meritato. La sobrietà dettata dalle restrizioni per contenere il diffondersi della pandemia non limita però il sentimento di ammirazione e stima che tutti noi proviamo verso gli uomini e le donne della Polizia di Stato a cui vanno i ringraziamenti più sentiti da parte della comunità della Provincia di Perugia”.







