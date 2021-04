Tennis: le ragazze del Tennis Giotto al debutto nel campionato di serie C

Le ragazze del Tennis Giotto al debutto nel campionato di serie C.

La prima squadra femminile romperà il ghiaccio domenica 11 aprile con l’Empoli Tennis School

L’obiettivo del Tennis Giotto è di confermare l’accesso ai Play Off per la promozione in serie B2Le ragazze del Tennis Giotto sono pronte al debutto in serie C. La prima squadra femminile del circolo aretino romperà il ghiaccio domenica 11 aprile quando, a partire dalle 10.00, ospiterà l’Empoli Tennis School sui campi di via Divisione Garibaldi, vivendo così la gara inaugurale del girone regionale previsto in apertura del campionato.

La giornata si svilupperà attraverso un totale di quattro incontri, tre singolari e un doppio, che saranno giocati a porte chiuse nel rispetto dei protocolli per la prevenzione del contagio da Covid19.

Il percorso del Tennis Giotto proseguirà domenica 18 aprile con la trasferta sul campo degli Amici del Tennis Ronchi di Massa, poi conoscerà una lunga pausa fino a domenica 16 maggio quando è in programma ad Arezzo il terzo e ultimo turno contro il Circolo I Tigli di Montepulciano.

Al termine di questo ciclo di incontri, le prime due squadre classificate giocheranno i Play Off regionali per l’accesso alla fase nazionale per la promozione in B2, mentre le ultime due saranno attese dai Play Out per non retrocedere. L’obiettivo del Tennis Giotto sarà di centrare l’accesso agli spareggi per il salto di categoria per il secondo anno consecutivo e, forte della finale dei Play Off raggiunta nel 2020, ha così confermato l’ossatura della scorsa stagione. La squadra farà affidamento su Matilde Mariani (più volte campionessa italiana e impegnata in un’attività sportiva internazionale), su Nora Niedmers (tedesca che ad aprile 2019 occupava il 449° posto del ranking mondiale Itf), su Sofia Scatola, su Sofia Farsetti, su Rachele Bacciarini, su Alessia Duchi, su Viola Cipriani e su Sofia Macis, con l’unico innesto che è rappresentato dall’esperta tennista aretina Gaia Squarcialupi. «La nostra prima squadra femminile – commenta Jacopo Bramanti, direttore generale del Tennis Giotto, – fa affidamento quasi esclusivamente su tenniste cresciute nel settore giovanile del Tennis Giotto con cui proveremo a vivere una stagione di buon livello, con l’obiettivo di dar seguito ai buoni risultati del 2020 e di confermare l’ingresso ai Play Off».

