Geometri, ingegneri, architetti, periti e agronomi mettono in luce i problemi con la Pa. Conferenza stampa online venerdì 9 aprile alle 11 su piattaforma Zoom

Le problematiche derivanti dalla chiusura degli uffici della Pubblica amministrazione a causa del lavoro in remoto e dello smart working, con conseguente difficoltà di accedere agli atti e confrontarsi con il personale addetto; la mancanza di uniformità nelle procedure, anche a livello regionale; i rapporti tra norme nazionali e norme regionali; gli ostacoli per usufruire del Superbonus 110 e il rischio di far sfumare questa grande opportunità per il rilancio dell’economia e la salvaguardia del patrimonio immobiliare.

Sono queste le tematiche che la Rete delle professioni tecniche (Rpt) dell’Umbria affronterà nella conferenza stampa online indetta venerdì 9 aprile alle 11 su piattaforma Zoom.

All’incontro con i giornalisti interverranno il coordinatore della Rpt Umbria Livio Farina, il segretario Massimiliano Fancello e il vicecoordinatore Vincent Ottaviani. Saranno collegati i presidenti di tutti gli ordini e collegi provinciali e regionali aderenti alla Rete: geometri, ingegneri, architetti, periti industriali e agrari, dottori agronomi e forestali.

Link per accedere alla conferenza stampa online:

https://us02web.zoom.us/j/89129107879?pwd=SUpTRjNMekVsb0dqckhHazFWb1luUT09

Password: 898006

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati