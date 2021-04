Prenotazioni vaccino Covid presso Segretariato sociale per gli utenti dei servizi di Città di Castello

Per i cittadini in carico ai Servizi sociali di Città di Castello saà possibile prendere appuntamento per prenotarsi alla campagna di vaccinazione presso gli Uffici del Segretariato sociale.

“L’iniziativa è stata attivata in seguito alla constatazione che molti cittadini, prevalentemente anziani, in carico ai Servizi sociali, avevano difficoltà a prenotarsi per la somministrazione del vaccino Anti Covid attraverso la piattaforma on line predisposta dalla Regione Umbria” spiega l’assessore alle Politiche sociale del comune di Città di Castello Luciana Bassini “in questo momento non possiamo permetterci di lasciare nessuno indietro soprattutto se appartenente a categorie ad alta vulnerabilità sia dal punto di vista sanitario che sociale.

Il lavoro del Segretariato è di informazione, assistenza e prossimità alle persone che per motivi diversi potrebbero trovarsi in condizioni di non uguaglianza sostanziale rispetto gli input della campagna di vaccinazione e da questo punto di vista il Comune vuole continuare a fare la sua parte, adattando le modalità delle prestazioni ordinarie alle esigenza straordinarie che stiamo vivendo. In secondo luogo riteniamo che la platea del Segretariato sociale non debba estendersi ma concentrarsi sui soggetti che attingono ai servizi in base ai parametri generali e verso i quali il Segretariato ha una prerogativa esplicita.



Da questo punto di vista non solo invitiamo gli anziani in carico ai Servizi a rivolgersi senza indugio agli uffici e agli operatori di riferimento ma chiediamo una attenzione anche ai cittadini in grado di segnalare questa opportunità a conoscenti che potrebbero utilmente usufruire della possibilità attivate in questi giorni”.

Per prenotare la vaccinazione attraverso il Segretariato sociale di Città di Castello è necessario prendere un appuntamento telefonico ai numeri 075 8529 378/438 durante l’orario di servizio che è dal lunedì al venerdì dalle 8 alle14 e il lunedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.

