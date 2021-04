Monte Santa Maria Tiberina: giovedì 15 aprile si riunisce il Consiglio comunale. Seduta in videoconferenza alle ore 21, tra i punti all’ordine del giorno il programma delle opere pubbliche e il bilancio di previsione 2021-2023

Giovedì 15 aprile, alle 21, si riunisce il Consiglio comunale di Monte Santa Maria Tiberina.

La seduta, che si svolgerà in forma telematica, mediante videoconferenza nella piattaforma GoToMeeting, prenderà il via con le comunicazioni del sindaco Letizia Michelini e con l’approvazione dei verbali dei precedenti incontri.

Tra gli argomenti trattati l’approvazione del regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; l’addizionale comunale IRPEF; l’imposta municipale propria (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI), il tutto relativo all’anno 2021.



Subito dopo si passerà alla verifica della quantità e qualità delle aree fabbricabili da cedere con determinazione del prezzo, per poi proseguire con l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, dell’elenco annuale relativo ai lavori del 2021 e del programma biennale dei beni e servizi 2021-2022.

Prevista anche l’approvazione del documento unico di programmazione in forma semplificata e del bilancio di previsione finanziario, entrambi relativi al periodo 2021-2023. La parte finale della seduta sarà dedicata alla nomina della Commissione comunale per la “Qualità Architettonica ed il Paesaggio” e alla convenzione con la scuola IMT alti studi di Lucca.

