Sansepolcro: Vaccino, servizio di aiuto per chi non è autonomo a prenotare

Novità per i vaccini in Toscana. Le persone che rientrano nelle seguenti patologie non dovranno prenotarsi tramite il portale ma saranno chiamate direttamente dalla Asl o dai centri di riferimento specialistico presso cui si curano:

• Patologia oncologica

• Malattie autoimmuni- immunodeficienze primitive

• Malattie neurologiche

• Trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche

• Diabete e altre endocrinopatie severe (quale morbo di Addison)

• HIV

• Malattie respiratorie

• Malattie cardiocircolatorie

Come indicato dalla Regione, quindi, questi cittadini saranno contattati telefonicamente entro 15 giorni per la data di prenotazione della vaccinazione.

Invece, tutti coloro che soffrono delle seguenti patologie, possono prenotarsi da oggi pomeriggio sul portale: prenotavaccino.sanita.toscana.it.

Ecco quali:

• Fibrosi cistica

• Insufficienza renale

• Malattia epatica

• Malattia Cerebrovascolari

• Emoglobinopatie

• Sindrome di Down

• Grave obesità

• Pluripatologie

• Disabili Gravi

Queste persone hanno ricevuto il codice di prenotazione composto da 8 cifre che dà loro la possibilità di prenotarsi. Le agende degli appuntamenti saranno aperte per le giornate dal 9 all’11 aprile e dal 23 aprile al 9 maggio.

L’amministrazione comunale di Sansepolcro informa che ha predisposto alcuni servizi di aiuto alla prenotazione. Sono due i punti di riferimento per i cittadini che non riescono a prenotare in modo autonomo e sono così suddivisi:

– Bottega della Salute, piazza Gramsci 8 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30), tel 0575 732684.

– Associazioni di frazione che hanno dato disponibilità, cioè:

Pro Loco La Cisa tel 335 8185723

Pro Loco Gragnano tel 339 4316260 – 371 3876481

Pro Loco Gricignano tel 348 7058311

Pro Loco Santa Fiora tel 393 5707407

Pro Loco Trebbio Tel 366 6024765

Associazione Cavaliere del Trebbio tel 339 2446880

L’amministrazione comunale di Sansepolcro ringrazia vivamente le associazioni che si offrono per dare un aiuto a chi ha bisogno, come già dimostrato in altre occasioni.

