Ippica: Giampaolo Minnucci “un onore, se mi verrà concesso, il poter guidare un giorno Fra Danilo Pax”

Sarebbe un onore per me guidare un cavallo con quel nome: quel giorno che Fra Danilo Pax scenderà in pista per la prova di qualifica e per la prima corsa di debutto. Poter guidare un cavallo con un nome così caro mi emoziona solo ora a pensarlo”. E’ quanto dichiarato da Giampaolo Minnucci, il driver dei driver del trotto, che ha condotto Varenne a vittorie leggendarie e che talvolta ha guidato i cavalli della scuderia di Sergio Carfagna, appena appresa la notizia della nascita di un puledro, Fra Danilo Pax targato Carfagna, che porterà il nome di Padre Danilo Reverberi il frate francescano stroncato dal COVID a 63 anni. “Padre Danilo assieme a Sergio Carfagna sono e saranno sempre due pilastri della mia vita e della mia carriera. Oggi e’ davvero una giornata memorabile che sia di buon auspicio per tutta l’ippica, il trotto e lo sport. Nel nome di Padre Danilo, la sua passione per i cavalli ed innata competenza, ne sono sicuro usciremo tutti più forti da questo brutto periodo”, ha concluso Giampaolo Minnucci, spesso al fianco di Sergio Carfagna e di padre Danilo Reverberi anche in occasione della nascita, crescita e debutto in pista di Via Lattea la cavallina bianca unica nel suo genere.

