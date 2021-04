Arezzo: Tennis Giotto, tre titoli festeggiati in un solo giorno dal Tennis Giotto

Tre titoli festeggiati in un solo giorno dal Tennis Giotto. Gli atleti del circolo aretino hanno vissuto una vigilia di Pasqua particolarmente esaltante e, di vittoria in vittoria, sono riusciti ad imporsi in tre diversi tornei di livello toscano e italiano.

Il successo più importante porta la firma di Filippo Alberti del 2003 che, a Perugia, ha esultato nell’Under18 nella seconda tappa del circuito di rilevanza nazionale Super Next Gen Italia, mentre Raffaele Ciurnelli del 2008 ha trionfato a Castiglion Fiorentino nell’Under14 della prima tappa del circuito regionale Super Slam ed Emanuele Sgrevi del 2002 si è imposto nel torneo Open di Terza Categoria organizzato dal Ct Chiusi.

