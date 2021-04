Stato di conservazione del parcheggio , del verde , e dell’Ospedale di Città di Castello. Rigucci (Misto) interpella la Giunta

Premesso

Che in passato diversi consiglieri hanno presentato interrogazioni relativo allo stato in cui versa sia l’ospedale , i parcheggi , il verde , la viabilità . Vedi interrogazione Cons. Rigucci 2018 , cons. Morini 2018 ed altri consiglieri 2019

Che il manufatto è costruito su una delle più grandi falde acquifere della zona che, costantemente viene pompata l’acqua attraverso la creazione di cisterna interna ed espulsa tramite pompa mandandola in fogna invece di, utilizzarla per i consumi igienici o di utilizzo tipo il verde ,

delle numerevoli cicche gettate sui tetti ad ostruire i canali di scolo inquinando le acque piovane

Che il parcheggio costituisce un sistema funzionali alla corretta e veloce regolazione dei flussi degli utenti

Che le condizioni di restrizioni da covid consentono un affollamento minimale ottimo per gli interventi

Che il verde circostante può rendere più vivibile e accogliente la comunità, oltre ad un lustro a tutto il complesso

Appurato

che è sempre più evidente la situazione di degrado in cui versano i parcheggi

che questa situazione anche dopo le numerose segnalazioni è maggiormente aggravata dovuto, da un cattivo primario lavoro di asfaltatura ,lo si evidenzia dal poco spessore bituminoso e dal cattivo sottofondo

Constatato

che i lavori di ripristino nei punti peggiori sono eseguiti alla carlona (tanto per fare) ,il fondo non raschiato e il catrame gettato a riempitivo , non livellato e vibrato-compattato ,creando ulteriori micro dislivelli riducendo precaria la percorrenza con auto ma soprattutto ai pedoni

Si chiede

La Regione , nelle funzioni dell’assessore Luca Coletto , eserciti o invii suoi ispettori ad un controllo dello stato generale dell’ ospedali di Città di Castello e delle zone di servizio

Dato che è impossibile rivendicare azioni nei confronti del costruttore si chiede :

al Sindaco quale titolare della garanzia per il bene civico dei cittadini, impugni azioni nei confronti dei dirigenti ASL 1 ospedale di Città di Castello , per la mancata riqualificazione di tutti i parcheggi .

Che il Sindaco chiede alla Regione di predisporre un piano economico per il rifacimento dei parcheggi e del verde entro l’anno 2021

Va ricordato che nessun amministratore ne è privo delle responsabilità civili e penali

