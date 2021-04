Covid-19 a Sansepolcro: santa Pasqua senza nuovi positivi al Borgo

“Oggi il report della Asl ci comunica che non ci sono nuovi positivi a Sansepolcro. Negli ultimi sette giorni, i nuovi casi totali sono stati 5 quindi in diminuzione rispetto ai 20 della settimana scorsa. Dopo due settimane stabili, in questa ultima settimana i contagi sono diminuiti in modo significativo: abbiamo registrato la miglior settimana dell’anno 2021.

Non dobbiamo modificare i nostri comportamenti, ma continuare così. La contagiosità delle varianti potrebbe far risalire i contagi, come è avvenuto già in qualche comune toscano.

Nelle ultime dieci settimane abbiamo registrato i seguenti casi: 13, 11, 16, 37, 62, 40, 53, 41, 20, 20. Dopo tre settimane di zona arancione, una settimana di arancione rafforzato e due di zona rossa provinciale, da domani inizieremo la quarta settimana di zona rossa, ( seconda settimana per la Regione Toscana).

Nella prossima settimana, da mercoledì, riprenderà la didattica in presenza per gli asili nido, le scuole materne, le scuole elementari e la prima media. Invitiamo le famiglie al massimo senso di responsabilità se si verificassero anche dei minimi sintomi all’interno della famiglia.

Il Decreto Legge del 12 marzo 2021 prevede, con indice di contagio superiore a 250 ogni 100.000 abitanti, la zona rossa, pertanto il Ministro Speranza ha decretato la zona rossa per la Regione Toscana ulteriori 15 giorni, fino al 19 aprile.

L’indice odierno (dati giornalieri ASL) della Provincia di Arezzo è 222 e di Sansepolcro è 32 .

La nostra provincia dopo tre settimane su indici tra 250 e 270 in questa settimana è scesa a 222 , la città di Arezzo dopo 4 settimane ad una media di 340 è scesa a 247, Casentino da 240 in diminuzione a 220, Valdarno 270 in crescita a 290, Valdichiana 190 stabile a 183. In Valtiberina la situazione è globalmente migliorata, da 110 in dimunzione a 67. La pressione sulla rete ospedaliera nella provincia e nella ASL Toscana SudEst è significativa ma stabile: purtroppo in Toscana, visti i contagi in crescita di Firenze, Prato e Pistoia, desta preoccupazione.

Ci auguriamo che la pressioni si allenti.

In 10 giorni l’incidenza della Regione Toscana é passata da 251 a 274.

A tutte le famiglie che hanno persone in quarantena, raccomandiamo di isolarle il più possibile visto che potrebbero essere positive e che altri membri del nucleo familiare possono invece continuare ad uscire. Ricordo che la situazione è costantemente monitorata dal Comune assieme ad ASL Toscana sud est, Regione Toscana e Prefettura. Il tracciamento da parte del settore Prevenzione della ASL viene effettuato mettendo in quarantena i contatti stretti di sospetti contagi da variante, non più quelli avvenuti negli ultimi 2 giorni ma quelli avvenuti negli ultimi 14.

In settimana l’ultimo ospite della RSA San Lorenzo ha fatto rientro nella struttura. E’ una grande gioia per tutta la comunità, si concludono così tre mesi di apprensione, auguri a tutti.

Ricordiamo a tutti che quando si hanno anche dei MINIMI SINTOMI che ormai conosciamo, dobbiamo isolarci, fermare la famiglia per capire l’entità della situazione. Solo con atteggiamenti responsabili possiamo, tutti insieme, uscire da questa pandemia.

Ecco quindi il resoconto che facciamo ogni domenica: dall’inizio della seconda fase dell’emergenza, al Borgo i positivi totali sono 693 (in questa settimana + 5 ). Dei 693 casi totali, 637 sono guariti (+ 27 in questa settimana). Gli attualmente positivi sono 37. Di questi, 31 sono in isolamento domiciliare, 5 ricoverati in ospedale e 1 in strutture di cure intermedie. A loro vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione. In questa settimana un nostro concittadino è deceduto, formuliamo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze. Dall’inizio della seconda fase, sono deceduti 19 nostri concittadini.

Per quanto riguarda i nuovi positivi di oggi, nella Sud Est (province di Arezzo, Siena e Grosseto) sono 175, di cui 83 nella provincia di Arezzo (per i quali sono stati effettuati 861 tamponi). Nell’Aretino, le persone positive in carico sono 2184. Oggi si registrano 40 guarigioni.

