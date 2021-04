Basket A2/F: La Bottega del Tartufo Umbertide riceve la Virtus Cagliari

La Bottega del Tartufo Umbertide è pronta a scendere sul parquet del Pala Morandi per affrontare la Virtus Cagliari. Domenica 4 aprile alle 16:15, Paolocci e compagne se la vedranno con il fanalino di coda del campionato.

Le cagliaritane hanno accumulato fino ad ora due punti, ma questo fattore non deve far cullare sugli allori le bianco-azzurre. Come sappiamo, il girone sud di A2 di questa stagione è di alto livello ed ogni squadra può intimorire le avversarie a prescindere dal piazzamento in classifica.

All’andata, proprio la Virtus Cagliari aveva messo in difficoltà la PFU nella seconda metà della gara, dopo aver visto le umbertidesi dominare nei primi due quarti. Inoltre, la squadra di Staccini deve ancora fare i conti con diversi problemi fisici. In dubbio la presenza di Pompei, il play titolare che non ha potuto giocare nel match perso a testa alta contro San Giovanni Valdarno. Quello di domenica, è il primo impegno di un tour de force che vedrà la PFU affrontare in casa Faenza mercoledì 7 aprile alle 19:30, poi Livorno in trasferta sabato 10 alle 18. Mercoledì 14 invece, in terra sarda, ci sarà il recupero contro il CUS Cagliari.

Sarà possibile seguire, come di consueto, il match in diretta streaming sul canale YouTube Marzella Photo Studio e sui canali social della PFU.

