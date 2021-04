Due nuovi vigili, si rafforza il Comando del Borgo

Con motivazione ed umiltà, hanno preso posto al Comando della Polizia Municipale di Sansepolcro per dare il loro contributo. Si tratta dei due nuovi agenti, assunti a tempo indeterminato a seguito di concorso: Gianluca Annulli e David Domini. Il primo ha 37 anni ed è residente a Chiusi (Siena); il secondo ha 45 anni ed abita a San Giustino. Entrambi alla prima esperienza nella Polizia Municipale, hanno iniziato il loro percorso lavorativo conoscendo il territorio e la realtà biturgense.

“Stiamo vivendo una fase importante di turn over e intendiamo costruire la Polizia Municipale del domani – dichiara il comandante Antonello Guadagni – Ci sono stati alcuni pensionamenti ed altri sono previsti entro il prossimo anno. Ci siamo quindi mossi per garantire il reclutamento di personale giovane, preparato e al passo con i tempi perchè anche il nostro lavoro cambia ed è quindi importante essere aggiornati e formati. Gianluca e David si stanno integrando bene con gli altri agenti e già dal concorso abbiamo visto la loro ottima preparazione”.

“Esprimo le più vive congratulazioni ai nuovi vigili e auguro loro un proficuo lavoro – commenta l’assessore Riccardo Marzi – L’amministrazione comunale di Sansepolcro conferma l’impegno di voler rafforzare il comando, sia come dotazione organica che come mezzi. E’ importante per garantire un servizio più capillare e di vicinanza alla popolazione”.

