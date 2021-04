Sansepolcro: corso di poesia “Marco Gennaioli” i nomi dei vincitori

Concorso di poesia “Marco Gennaioli”: i vincitori

La commissione del concorso si è riunita decretando i primi tre classificati delle due categorie.

Categoria studenti delle scuole medie e superiori:

1° Mirko Pucci

2° Ex aequo: Letizia Procacci e Costanza Rosadi

Categoria studenti universitari:

1° Francesco Giovanelli

2° Ilaria Caspani

3° Matteo D’Amore.

Un grande plauso degli organizzatori e della giuria va a tutti i giovani che hanno partecipato, per la qualità dei testi prodotti. E un grazie sentito alle scuole, agli insegnanti e ai dirigenti scolastici che hanno promosso e sostenuto il concorso.

L’iniziativa, alla prima edizione, è frutto della collaborazione tra “Fondazione Marco Gennaioli”, Comune di Sansepolcro e Centro Studi Mario Pancrazi, con il coinvolgimento dei comuni della Valtiberina Toscana e dell’Altotevere Umbro.

La Commissione è formata da Carla Masetti Gennaioli, Gabriele Marconcini, Matteo Martelli, Daniele Piccini (poeta), Andrea Franceschetti e Veriana Migliorati (insegnanti), Cristina Falleri (Comitato Nessunisola), Giuliana Maggini (Centro Studi Pancrazi) e John Butcher (Centro Studi Pancrazi, studioso dell’Umanesimo, della poesia barocca e della poesia italiana del Novecento).

Per ogni categoria, la commissione assegnerà i premi così suddivisi: al 1°classificato, 1000 euro; al 2° classificato, 500 euro; al 3° classificato, 300 euro.

Tutti i partecipanti riceveranno una copia della Divina Commedia mentre tutte le poesie saranno pubblicate in un volume che poi sarà distribuito gratuitamente ai giovani autori.

A fine aprile è prevista la cerimonia di premiazione, le cui modalità (in presenza o online) saranno decise in base all’andamento della pandemia.

