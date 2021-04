Domani 2 aprile l’apertura del secondo punto vaccinale di Città di Castello

Domani venerdì 2 Aprile prenderà il via attività presso il secondo punto vaccini città di castello e comprensorio nord presso palestra Itcg “I. Salviani”. Per occasione il sindaco Luciano Bacchetta assieme ai sindaci di MSM Tiberina, Citerna e San Giustino, Michelini, Paladino e Fratini unitamente ai responsabili Usl umbria 1 Drssa Daniela Felicioni ed altri referenti terrà alle ore 10 all’aperto una breve presentazione del servizio alla quale siete inviati nel rispetto delle norme anti COVID presso il piazzale antistante la palestra Itcg “I.Salviani”. Chi e’ interessato per cortesia lo può scrivere qui o per mail. Grazie e buon lavoro

