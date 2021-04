Caccia all’uovo alla scuola di danza Academy Ballet, oltre 50 bambini divisi in 5 turni alla ricerca dell’uovo di Pasqua

Oggi si è svolta la caccia all’uovo presso l’esterno della scuola di danza Academy Ballet. Oltre 50 bambini divisi in 5 turni alle prese per trovare l’uovo di Pasqua: iniziativa dello staff dopo il grande successo dello scorso Natale per il dance drive. Sara Papa responsabile del centro si dice soddisfatta nel vedere la gioia dei bambini “è stato emozionante!

Con questo auguriamo una serena Pasqua a tutti”.

