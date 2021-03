Nuova luce alla pubblica illuminazione, lavori ai nastri di partenza. Il mega progetto dell’amministrazione si concretizza. Entro l’estate terminato il 1° stralcio

Andrà in gara a breve ed entro l’estate sarà completato.

“Si tratta del progetto di Riqualificazione della pubblica illuminazione, il primo di quattro stralci (viali attorno alle mura, centro storico, zona industriale Alto Tevere e zona Trieste-Riello) che porteranno ad un rinnovamento e una riqualificazione completa della pubblica illuminazione a Sansepolcro” spiega il sindaco Mauro Cornioli, che fin dall’inizio del mandato, insieme all’assessorato ai Lavori Pubblici e agli uffici, ha cercato la strada migliore per realizzare l’opera. Ed infatti, dopo la valutazione del Project Financing, ritenuto però svantaggioso e non adeguato, l’amministrazione comunale ha intrapreso un altro percorso, scegliendo la possibilità di sostenere mutui tramite i risparmi in bolletta.

“Con questo progetto, nella sua completezza, riusciremo a ridurre i consumi, l’inquinamento luminoso, i tempi e i costi di manutenzione – spiega l’assessore Riccardo Marzi – Si tratta di un investimento complessivo di 800 mila euro. Dopo un’attesa lunga 30 anni, Sansepolcro avrà una pubblica illuminazione come si deve, senza cedere a società finanziarie il nostro patrimonio impiantistico”.

“Il primo stralcio prevede un investimento di 180 mila euro e interessa i viali intorno alle mura – conclude il sindaco – Siamo soddisfatti e ringrazio l’assessore Marzi per aver portato avanti questa progettazione e avere, insieme, individuato la soluzione migliore per la città, sia da un punto di vista economico che progettuale. La nuova illuminazione consentirà risparmi energetici del 40% e queste risorse serviranno a coprire il mutuo”.

