Il gatto Budi torna a casa dopo 15 mesi e riabbraccia Jessica. Sportello a 4 Zampe leader in Italia nell’impegno a favore degli animali

Jessica ha ritrovato Budi dopo 15 mesi. La bella notizia arriva dallo Sportello a 4 Zampe della Provincia di Perugia. Perché Budi è un bel gattone bianco e nero e al momento della scomparsa erano scattate le ricerche e anche lo “Sportello” di Piazza Italia se ne era immediatamente occupato.

Budi, nel suo girovagare, in realtà non era andato lontano e la storia ha avuto un lieto fine. Un solo problema: dovrà adattarsi a convivere con la nuova gatta, che nel frattempo aveva preso il suo posto.



“La preoccupazione per la scomparsa dei nostri amici animali è grande e non sempre l’epilogo è lieto – commentano gli operatori dello Sportello a 4 Zampe – .Soprattutto per i cani, una distrazione, l’incuria o comportamenti superficiali da parte dei proprietari possono mettere in pericolo l’animale stesso o le persone, pensiamo ai tanti incidenti sulla strada”.

Allo Sportello a 4 zampe pervengono ogni giorno segnalazioni di smarrimenti o ritrovamenti di animali vaganti e anche segnalazioni della presenza di bocconi avvelenati.

Pur non essendo uno servizio h24 l’immediatezza delle risposte ne contraddistingue da anni l’impegno. L’approccio comunicativo è sempre diretto e di pronto intervento per le situazioni a rischio, con il coinvolgimento e la collaborazione di molti operatori del settore.

Un filo diretto è con il Canile Sanitario di Collestrada della Usl Umbria 1. In tempo reale, i tecnici accalappiatori segnalano i cani vaganti sprovvisti di microchip ai quali viene data visibilità con la pubblicazione di appositi appelli che nella maggior parte dei casi vanno a buon fine.



Lo Sportello a 4 zampe, grazie a facebook, è seguito in tutto il territorio italiano, ma anche in Europa e America. In Italia la città più attiva è Perugia, subito seguita da Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova e Palermo.

Ad oggi i fan sono più di 245.000. I post pubblicati sono visualizzati da più di 1.500.000 persone al mese, le interazioni (commenti, condivisioni, “mi piace”) sono oltre 100.000 alla settimana.

I dati relativi alle utenze dimostrano che lo Sportello a 4 zampe risponde alla necessità dei cittadini che cercano un punto di riferimento efficace e unitario per le questioni che riguardano gli animali.

