Raccolta Differenziata e sgravi Tari, le novità a Sansepolcro

Raccolta differenziata e sgravi sulla Tari. Ci sono novità a Sansepolcro e le spiega l’assessore Gabriele Marconcini: “Fino a qualche settimana fa, era in corso l’iniziativa legata ai supermercati: dopo aver raccolto punti, con i conferimenti all’Isola Ecologica, il cittadino poteva spendere quanto raccolto facendo la spesa nei market aderenti. Quell’iniziativa, che ha avuto molto successo, si evolve e dai punti-spesa si passa agli sgravi direttamente sulla Tari”.

Il progetto si chiama sempre “Differenziare per risparmiare” ma adesso saranno riconosciuti 2 centesimi a conferimento per gli eco-compattatori invece che 1. Sono invece 5 i centesimi per ogni chilo di carta e cartone (ad eccezione di libri con peso superiore a 200 grammi) e imballaggi in multimateriale (bottiglie e vaschette in plastica, lattine e latte in alluminio, banda stagnata, bottiglie e vasetti in vetro, contenitori in tetrapak).

La nuova fase del progetto è resa possibile grazie alla rinnovata tecnologia presente all’Isola Ecologica, inaugurata lo scorso dicembre. Il meccanismo va in automatico, il cittadino non deve fare altro che conferire all’isola ecologica o agli ecocompattatori.

“Nel 2020, grazie al progetto ‘Differenziare per Risparmiare’, sono stati raccolti 88.000 chili di rifiuti differenziati nel nostro Comune – puntualizza Marconcini – Nel 2019 erano stati 60.000 chili. L’obiettivo, al di là del progetto e di come si articola, è aumentare la raccolta differenziata premiando i cittadini virtuosi. Ricordo che abbiamo già assistito ad un bel balzo in avanti: negli ultimi 4 anni siamo passati dal 29% ad un parziale attuale, ancora in fase di elaborazione, che complessivamente ci vede sfiorare il 50%”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati