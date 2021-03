Parco delle Graticole di Città di Castello: Rigucci (Misto) interroga la Giunta su maggiori controlli per assembramenti e igienizzazione

Nella giornata di sabato 27-03-2021 il parco delle Graticole era occupato da diversi giovani, diversi erano seduti su una banchina in maniera affabile altri , circa 6 , giocavano nel campetto di calcio . Nulla di strano se si fosse fuori dalla pandemia , ma, lo stesso Sindaco ha annunciato restrizioni per i prossimi giorni . Mi chiedo : i genitori che hanno bambini piccoli, dove devono portarli per passare un po’ di tempo, se i giochi dei parchi sono tutti transennati con strisce bianco rosse ;



Il principio ed il rispetto istituzionale viene a mancare, se ai bambini viene negato il più semplice dei loro divertimenti , mentre i più grandi godono di ogni libertà .



Si chiede :

l’amministrazione eserciti un controllo accurato, affinchè i più grandi non facciano assembramento nel rispetto delle ordinanze e , che , tolgono il divieto a tutte i giochi per i più piccoli , in tutti i parchi cittadini, per soddisfare il godimento della libertà al gioco.

Si consiglia di obbligare alle madri di portarsi dietro gli strumenti di profilassi per sanificare dopo l’uso del gioco .

