Lettere in redazione: laghi Spada, oasi ecologica o discarica?

Un attento lettore ci scrive, al fine di portare all’attenzione degli organi competenti, la situazione in cui versano alcuni tratti delle sponde dei laghi spada a Città di Castello. Dalla foto, che si commenta da sola, si può notare l’ammasso di riufiti, di ogni genere, raccolti nel giro di un’ora. A tal proposito ci si chiede se possa essere opportuno, come azione deterrente, aumentare l’uso delle fototrappole, che in altre zone del territorio stanno portando buoni risultati, contribuendo a diminuire, in modo evidente, l’abbandono di rifiuti.

