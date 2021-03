Altro riconoscimento importante, per il poeta tifernate, Simone Cumbo.

“Un premio che mi sorprende, ringrazio la Giuria della Crimea per questo inaspettato e importante riconoscimento avvenuto in un periodo così difficile per tutti, la poesia può aiutare a infondere speranza e fiducia”.

Il poeta tifernate Simone Cumbo si è aggiudicato il Premio speciale Amdi Giraybay, istituito grazie ad una collaborazione tra il Concorso Il Parnaso, la Casa editrice Dolya, il Centro di traduzione Tavrida e la Associazione dei Tatari di Crimea, tutti della Crimea e vuole ricordare e celebrare il famoso poeta della Crimea.

La sua poesia AMARE (TO LOVE) è stata premiata dalla giuria coordinata da Valery Basirov e Olga Prilutskaya.

La poesia premiata:

AMARE

Amare

questo illuso mondo.

Occhi smarriti,

vite perdute.

Mentre il vento

aspetta solo

d’essere ascoltato.

