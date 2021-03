Giunti (Forza Italia) “martedì sapremo se i lavori di completamento degli impianti di irragazione da Montedoglio per uso agricolo saranno finanziati e quale ente li gestira’?”

“Nel prossimo Consiglio dell’Unione dei Comuni, Martedì prossimo, sarà data risposta ad una mia interrogazione presentata i primi di Gennaio, sull’istituzione di ” un tavolo tecnico” tra il Consorzio Alto Valdarno, l’Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana, e l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Toscana, per risolvere l’annoso problema del completamento degli impianti per uso irriguo con prelevamento dell’acqua dal bacino di Montedoglio e del rapporto che si è instaurato tra Consorzio e l’Unione dei Comuni per chi gestirà gli impianti irrigui a destinazione agricola, pagati a suo tempo dall’Unione.



Spero di sapere se c’è la volontà politica di completare questi lavori e se saranno eseguiti dal Consorzio o dall’Unione.

Noi tutti, non dobbiamo scordarci che l’Unione dei Comuni rappresenta la Valtiberina Toscana, e perdere in zona un’altra autonomia a vantaggio di un nuovo accentramento dei servizi verso Arezzo e Firenze, penso che non sia il massimo per noi. L’Unione deve mantenere a qualunque costo la gestione degli impianti. E’ una risorsa economica che deve rimanere in Valtiberina”.

