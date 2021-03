Galmacci e Spatoloni (Lega): “Dalle opposizioni la solita pantomima piena di fake news sul trasferimento del punto vaccinale al Puc 2 dove si attende il via libera definitivo delle autorità sanitarie”

“Non sapendo come passare il sabato pomeriggio il trio delle meraviglie composto da Pd, Umbertide Cambia e Movimento 5 Stelle ha inscenato la solita farsa piena di bugie e di propaganda”. Ad affermarlo sono il segretario comunale della Lega, Vittorio Galmacci e il capogruppo in Consiglio, Ettore Spatoloni.

“Fa veramente sorridere il fatto che il Pd si ricordi della sanità pubblica da quando è all’opposizione – proseguono gli esponenti leghisti – Prima serviva per favorire gli amici più stretti (vedasi il processo Sanitopoli) depotenziando nel contempo tutto ciò che era possibile: lo sanno bene anche gli esponenti di Umbertide Cambia e di M5S, che adesso hanno ritrovato la perfetta sintonia con quei personaggi locali del Pd che una volta attaccavano ogni giorno per le loro malefatte. Era tutta una finzione? Questa alleanza era già scritta? Il commissariamento del Comune era l’anticamera della vostra unione?”.

Con l’arrivo della pandemia – continuano Galmacci e Spatoloni – eccoli ogni giorno pronti a sfornare insieme a tutti i loro compagni di opposizione fake news sul sindaco, sulla giunta comunale e quella regionale. Ultima, solo per il momento, la notizia ovviamente falsa che la Lega e la maggioranza non vorrebbero il punto vaccinale al Magazzino Ex Tabacchi. Nulla di più falso e strumentale potrebbero affermare i consiglieri di opposizione!

Segretario e capogruppo leghisti ricordano come nell’ultima seduta del consiglio comunale abbiano votato in maniera contraria a una mozione (che tra l’altro aveva ricevuto il parere negativo degli uffici comunali competenti) del Movimento 5 Stelle per un semplice motivo: “L’iter per il trasferimento del punto vaccinale per la vaccinazione di massa è già in corso e si attende, dopo il sopralluogo della settimana scorsa, il via libera definitivo da parte delle autorità sanitarie competenti.

Come Lega Umbertide – concludono Galmacci e Spatoloni – esprimiamo la massima fiducia sul lavoro dell’Amministrazione Comunale e delle autorità sanitarie. Chi si mette a fare manifestazioni come quella di oggi dimostra la sua grande malafede”.

