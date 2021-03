Covid-19 a Città di Castello Bacchetta: “anche ieri dati confortanti: nove nuove positivi e ben 28 guariti”. “La settimana di Pasqua sarà all’insegna dei controlli invitiamo i tifernati a rispettare responsabilmente tutte le regole”

“Anche i dati di ieri sono confortanti, perché abbiamo avuto nove nuovi positivi, ma ben 28 casi di guarigione”. E’ quanto comunica il sindaco Luciano Bacchetta nel rimarcare “la continuità, molto importante da più di dieci giorni, di un trend nel quale le guarigioni superano nettamente le nuove positività, che comunque ancora sono in numero significativo a segnalare che il virus circola e che non si può abbassare la guardia”.

“La settimana che si apre sarà strategica sul versante della vaccinazione, perché verrà aperto il secondo punto vaccinale nella palestra dell’istituto Ippolito Salviani, grazie al quale sarà possibile dare maggiore impulso alla somministrazione dei sieri a Città di Castello e in Alta Valle del Tevere”, ha ricordato il primo cittadino.

“L’esigenza di contenere sul piano nazionale la pandemia comporterà maggiori controlli e restrizioni per Pasqua, per cui l’invito ai tifernati è di continuare a rispettare responsabilmente tutte le disposizioni, perché nel percorso verso il ritorno alla normalità è indispensabile il contributo di tutti sotto ogni punto di vista”, ha affermato Bacchetta, che in questo contesto, ricordando tra le varie iniziative anche la pubblicazione dell’opuscolo per la benedizione pasquale, ringrazia “la Diocesi di Città di Castello, con il vescovo monsignor Domenico Cancian e tutte le comunità parrocchiali, per la preziosa sinergia con l’amministrazione comunale finalizzata all’adozione delle precauzioni necessarie a garantire che i tradizionali rituali si svolgano nella massima sicurezza”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati