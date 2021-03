Consiglio comunale Citta di Castello: Riapertura al pubblico, nel rispetto delle prerogative anti Covid-19, dell’ufficio Umbra Acque,ordine del giorno dei consiglieri Bartolini e Schiattelli

Richiesta riapertura al pubblico, nel rispetto delle prerogative anti Covid-19, dell’ufficio Umbra Acque S.p.A. di Città di Castello.

I sottoscritti Consiglieri Filippo Schiattelli e Luigi Bartolini:

A seguito delle numerose segnalazioni di disagio e difficoltà da parte di tanti nostri concittadini nei rapporti di utenza con Umbra Acque S.p.A;

Considerato che tali problematiche riguardano sia le persone più anziane che quelle più giovani;

Osservato che altri enti gestori di servizi simili, quali luce e gas, mantengono comunque sportelli aperti al pubblico, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti pandemia;

Chiedono di impegnare l’Amministrazione Comunale a porre in essere le iniziative necessarie per indurre Umbra Acque S.p.A. a riaprire al più presto l’ufficio al pubblico di Città di Castello, in piena efficienza operativa e nel rispetto della normativa anti Covid-19.

Riteniamo altresì che il servizio di contatto potrebbe massimizzare la propria utilità se organizzato con la logica degli appuntamenti programmati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati