Verso le elezioni a Città di Castello: incontro ANPI, La sinistra per Castello, tra i temi trattati, la necessità di tenera alta l’attenzione sui nuovi fenomeni di fascismo

L’Anpi, sezione di Città di Castello, qualche giorno fa ha incontrato Sinistra per Castello dalla quale era stata invitata per parlare del futuro della nostra città, essendo prossime le elezioni amministrative. La discussione ha riportato l’attenzione sulla necessità di tenere alta la guardia sui nuovi fenomeni di fascismo e, nel contempo, di evitare “appiattimenti” sulla memoria che conducono inevitabilmente a dimenticare che cosa é stato il nostro passato.Riteniamo che l’incontro con le forze politiche democratiche sia molto proficuo e, per quello che ci riguarda, ci muoveremo cercando di organizzare altri momenti di confronto perché il futuro della nostra città sia all’insegna di un forte antifascismo.

