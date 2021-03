Verso la Santa Pasqua: solidarietà senza sosta nei confronti degli anziani ospiti della Asp Muzi Betti

Proseguono senza sosta, anzi si intensificano in questo periodo pre-Pasquale, le testimonianze ed iniziative concrete di solidarietà nei confronti degli anziani ospiti della Asp Muzi Betti. Stamattina alcuni rappresentanti del Centro Culturale Sociale “Madonna del Latte” hanno donato dei dispositivi sanitari e materiale per i laboratori. “Colgo l’occasione per ringraziare tutti – ha dichiarato la Presidente del consiglio di amministrazione Asp, Andreina Ciubini – anche la ditta Swish Lab srl per averci donato le nuove bandiere per la nostra struttura e la famiglia Polidori per aver regalato agli anziani un bellissimo uovo di Pasqua. Grazie ancora per la vostra vicinanza che non e’ mai venuta meno da oltre un anno di pandemia. Gesti e iniziative di solidarietà che ci fanno sentire affetto e sostegno indispensabili per portare avanti, ad ogni livello, il nostro lavoro.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati