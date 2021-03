Sassolini: “La macchina organizzativa è al lavoro, appena ci saranno le condizioni la Mostra dell’Artigianato di Anghiari si farà”

L’emergenza Coronavirus e le restrizioni a essa conseguenti non hanno fermato il lavoro dell’Ente Mostra. L’edizione 2021 della manifestazione che dal 1976 si svolge nel centro storico di Anghiari si terrà non appena la situazione generale lo permetterà e in condizioni di assoluta sicurezza, per i visitatori e per gli espositori. Per fare in modo che questo accada la macchina organizzativa è già al lavoro da settimane e sta cercando di farsi trovare pronta sotto ogni punto di vista. Questo ciò che è emerso dai vari incontri online tra gli organizzatori della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana. Una dichiarazione concreta di intenti che testimonia la chiara volontà di non perdere tempo e di “preparare il terreno” a uno degli eventi più prestigiosi dell’intero centro Italia. L’Ente Mostra ha già riscontrato la disponibilità degli espositori che hanno manifestato con gioia la loro voglia di essere presenti, una voglia ovviamente condizionata all’evolversi della pandemia. “In questo momento – ha dichiarato il presidente Giovanni Sassolini in nome e per conto dell’Ente che organizza l’evento – la sola cosa che possiamo fare è lavorare dietro le quinte e sistemare tutti i vari aspetti logistici e burocratici. Noi che facciamo parte del Comitato ci sentiamo quotidianamente e ci stiamo impegnando con tutte le nostre forze perché sappiamo quanto sia importante la Mostra, per gli artigiani e per Anghiari. Ci auguriamo che la situazione migliori presto e appena questo accadrà procederemo all’organizzazione. Stiamo lavorando e ci faremo trovare pronti, perché sappiamo che l’intero settore necessita di una ripartenza effettiva. Una sensazione confermata dall’entusiasmo con cui gli artigiani hanno accolto la nostra intenzione. Il momento è quello che è, ma noi ci crediamo e agiremo con grande senso di responsabilità, come del resto abbiamo sempre fatto. L’eventuale data? Un’idea chiaramente ce l’abbiamo, anzi addirittura due a dire il vero, ma prima di indicarle è giusto attendere ulteriori sviluppi”.

La Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, che lo scorso anno visse un’Edizione Speciale all’inizio di settembre, unisce in un vincente mix il fascino di Anghiari (uno dei Borghi più belli d’Italia) e l’artigianato di qualità, mettendo in risalto le eccellenze del fatto a mano e del Made in Italy nelle caratteristiche botteghe dislocate nel centro storico del paese.

La manifestazione è organizzata dall’Ente Mostra Valtiberina Toscana, con la collaborazione della Camera di Commercio di Arezzo, della Regione Toscana, della Provincia di Arezzo, del Comune di Anghiari, della Confartigianato Imprese Arezzo, di CNA Arezzo, dell’Associazione Pro-Anghiari e della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati