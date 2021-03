Pallavolo serie B/M: dopo due trasferte, la In Job Italia torna al Pala Ioan contro la capolista Sangiustino

In quella che è l’ultima giornata del minigirone F2 di B maschile nella forma ma non nella sostanza perché molte squadre ancora devono recuperare le partite non disputate causa Covid (Bellaria ha giocato solo 3 partite), la Job Italia Città di Castello affronterà domenica alle 17,30 al Pala Andrea Ioan la capolista Ermgroup Sangiustino.

All’andata i padroni di casa si imposero per 3-0, stesso trattamento inflitto a tutte le altre avversarie. I biancorossi di coach Marco Bartolini vengono da due sconfitte consecutive al quinto set che comunque hanno mosso la classifica, una classifica indecifrabile per i posti dietro proprio ai sangiustinesi.

L’allenatore tifernate presenta così la partita:<<A due giorni da un importante impegno di campionato che ci vedrà opposti alla prima del girone, costruita per vincere il campionato e che sta rispettando i pronostici della vigilia. Ovviamente il nostro obiettivo prima di tutto è riscattare l’opaca prestazione dell’andata e scendere in campo senza timori reverenziali. La fisicità di Sangiustino è difficile da contrastare: mi auguro che i miei ragazzi siano spregiudicati e ci mettano anche un po’ di follia. Guardare poco dall’altra parte della rete e cercare di replicare quello che di buono abbiamo fatto e stiamo facendo. Da qualche settimana abbiamo dei giocatori con un po’ di stanchezza fisica e psicologica: sono convinto che ci sia la voglia di riscattare la partita di Sangiustino>>.

E del resto, se si eccettua qualche peccato di gioventù, i ragazzi tifernati stanno giocando una buona stagione soprattutto se si considera che Marra non è mai stato disponibile per il problema muscolare al polpaccio accusato poco prima dell’avvio e che Franceschini si è chiamato fuori,.

Così in campo (Città di Castello, Pala Andrea Ioan, domenica 28 febbraio, ore 17,30, arbitri Andrea Di Tullio e Filippo D’Amico):

JOB ITALIA CITTA’DI CASTELLO: Mattei, Fuganti Pedoni, Cipriani, Valenti (Marra), Raffanti, Zangarelli, Cioffi (L1). A disp.: Briganti, Cherubini, Marra (Valenti), Celestini, Volpi, Pitocchi, Cesari (L2). All. Bartolini.

ERMGROUP SANGIUSTINO: Sitti, Puliti, Conti. Agostini, Miscione, Cesaroni, Di Renzo (L1). A disp.: Thiaw, Santi, Celli, Giunti, Piazzi. All. Moretti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati