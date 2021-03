Sansepolcro: Sostenibilità e risparmio, torna “M’illumino di meno”. L’amministrazione comunale aderisce all’iniziativa di Caterpillar

Come da tradizione anche il Comune di Sansepolcro, in collaborazione con l’associazione “Cultura della Pace”, aderisce a “M’illumino di meno”, in programma domani venerdì 26 marzo su iniziativa di Caterpillar, trasmissione radiofonica di Rai Radio2, già insignita del Premio Nazionale “Cultura della Pace-Città di Sansepolcro” nel 2016.

Come ogni anno, l’obiettivo dell’iniziativa è lo spegnimento della pubblica illuminazione “per dare l’esempio di uno stile di vita più parsimonioso e attento alla sostenibilità” spiega l’assessore Marconcini. Domani quindi, dalle 19 alle 22, resteranno spente le luci di via Matteotti e Piazza Garibaldi.

