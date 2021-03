Questa sera dalle ore 21,15 su Retesole (ch 13) torna “In Primo Piano”. Ospiti Marco Mearelli (PSI), Mauro Alcherigi (La Sinistra per Castello), Mauro Mariangeli (PD)

Torna In Primo Piano. Puntata dedicata alle dinamiche politche a Città di Castello, in vista delle elezioni amministrative che si terranno nel prossimo mese di ottobre. Ospiti del programma condotto da Michele Tanzi, Marco Mearelli (PSI), Mauro Alcherigi (La Sinistra per Castello), Mauro Mariangeli (PD)

