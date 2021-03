Città di Castello Baglioni: (Lega) su tesi di laurea: “Felici di aver contribuito con la nostra proposta, a rendere speciale un giorno così importante per Giulio”

È Giulio Verini il primo studente universitario che questa mattina, grazie alla proposta della Lega, ha potuto laurearsi on line, nella splendida cornice della biblioteca Carducci. La soddisfazione del capogruppo della Lega in consiglio comunale, Giorgio Baglioni che commenta così: ” A nome mio e della Lega esprimo le mie più sentite congratulazioni a Giulio Verini per aver raggiunto questo importante traguardo.

Stiamo vivendo un momento di estrema emegenza e anche un piccolo gesto può davvero fare la differenza. Siamo consapevoli che per fronteggiare la pandemia servano altre risposte, ma siamo altrettanto felici di aver contribuito a rendere speciale questo importante giorno per Giulio che anziché nella sua stanza di casa, si è laureato nella biblioteca della sua città, con tutta la strumentazione necessaria e assieme a dieci persone lui care. Mi risulta – ha concluso Baglioni – che ci siano altre richieste di studenti universitari che vorrebbero laurearsi, in streaming, dalla biblioteca e questo non può che farmi piacere, fiero ed orgoglioso di aver contribuito a rendere speciale un giorno così importante”.

