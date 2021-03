Esclusivo politica Città di Castello: Mearelli (PSI), Alcherigi (La Sinistra), Mariangeli (PD): “Bacchetta risorsa per la nostra città, insieme anche alle prossime amministrative”

“Respingiamo, con forza, qualsiasi voce su presunte tensioni interne alla maggioranza che ha governato Città di Castello nel corso di questi ultimi 10 anni. I nostri partiti sono fermi e decisi nel concludere nel miglior modo possibile questa consiliatura, supportando in ogni modo l’azione del sindaco Bacchetta. Per le prossime amministrative, saremo insieme in una coalizione che, speriamo possa allararsi anche ad altre forze del centro sinistra. Siamo fortemente motivati nel proseguire il lavoro svolto, con tanto profitto, in questo decennio”

