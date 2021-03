Diretta You tube e Facebook per i video degli studenti realizzati insieme a Medem per il Giorno del ricordo

I video degli studenti sulle foibe in diretta You Tube e Facebook. “Il Giorno ricordo, proprio per le modalità a distanza, quest’anno non è stato circoscritto ad un… giorno ma ha rappresentato la base di una riflessione in prima persona sui drammi della storia ed in particolare gli eccidi di civili e militari della Venezia Giulia, Quarnaro e Dalmazia, alla fine della seconda guerra mondiale” spiega l’assessore ai Servizi educativi e alla Cultura, rispettivamente Rossella Cestini e Vincenzo Tofanelli, annunciando che venerdì 26 marzo 2021 alle 10.00 circa saranno trasmessi sul canale You Tube del comune di Città di Castello e sulla pagina Facebook i video realizzati dalle classi che hanno aderito al Progetto di Medem “Io ricordo”.

“Abbiamo puntato sul protagonismo dei ragazzi delle scuole superiori, proponendo attività da svolgersi a distanza tramite le piattaforme utilizzate per la didattica” spiega Mauro Silvestrini per l’associazione Medem “Le classi hanno avuto la possibilità di scegliere un percorso personalizzato di incontri con un tutor della nostra compagnia per produrre elaborati video da presentare in questo appuntamento finale”.



I video che saranno programmati sono della classe 5 dell’Istituto San Francesco di Sales insegnante Riccardo Bigotti e della 2 G del polo tecnico Franchetti-Salviani insegnante Diego Farfanelli, della 1 BSAS insegnante Tania Franchi, , 5 AC insegnante Roberta Bigi, 5EFC insegnante Sonia Fiorucci, 4AC dell’Istituto Patrizi Baldelli Cavallotti, insegnante Valeria Mercati. Tutor Giovanna Guarinello, Enrico Paci, Alessia Martinelli e Marta Bistarelli. Al progetto ha collaborato l’Ufficio Stampa per la postproduzione dei video e i Servizi Telematici ed Informativi del comune per la trasmissione social.

