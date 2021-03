Galmacci e Spatoloni (Lega Umbertide): “Opposizioni chiuse e offensive, piena fiducia nel lavoro della Giunta e della Regione sull’emergenza”

“Il Pd e i suoi soci – affermano i due esponenti della Lega – ancora una volta vogliono impartire lezioni di sanità pubblica. Proprio quel Pd, i cui vertici di un tempo sono in questo momento a processo per il caso Sanitopoli. Quello stesso Pd che negli anni passati ha usato a proprio uso e consumo la sanità di tutti per i propri capricci e per ampliare il proprio consenso. Parliamo proprio di quel Pd, che ha depotenziato ospedali (compreso il nostro), spedito tanti operatori sanitari dalle corsie in ufficio, infliggendo un vulnus a dei servizi fondamentali come quello della sanità.

La Lega e il centrodestra – proseguono segretario e capogruppo – sono al governo della Regione Umbria da un anno e quattro mesi. Tutti noi ci siamo trovati all’interno di una pandemia che ha evidenziato tutte le criticità di anni e anni di malgoverno che è stato prodotto dalle giunte precedenti.

E’ inoltre stato impossibile per noi votare le loro proposte – spiegano Galmacci e Spatoloni – Non ci si trincera, come amano dire i consiglieri di opposizione dietro solo componenti di bandiera o tecnicismi. Abbiamo espresso voto contrario per l’atteggiamento che le minoranze hanno nei confronti della maggioranza e dell’Amministrazione comunale. Il loro è un atteggiamento estremamente arrogante e mancante di rispetto nei confronti di chi governa questa città. Noi abbiamo estrema fiducia per il lavoro che stanno svolgendo la nostra giunta comunale e la giunta regionale, sia sul tema della sanità, sia sulle vaccinazioni, sul trasferimento del punto vaccinale al Magazzino Ex Tabacchi, sugli aiuti alle famiglie, sulla prevenzione da contagio. A voi le chiacchiere e le proposte fatte solo per avere un po’ di visibilità, a noi spettano le scelte responsabili e il lavoro per il bene di tutti e non solo nei confronti di qualcuno”.

