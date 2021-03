A Città di Castello lauree in Biblioteca. Giovedì 25 marzo 2021, il primo studente discuterà la tesi on line nella Sala Conferenze della Biblioteca Carducci.

Città di Castello:laurea on line in Biblioteca per gli studenti al tempo del COVID. L’alternativa sarebbe stata sostenere la discussione sulla tesi di laurea nella propria stanza, davanti allo schermo di un computer con la commissione, relatore e controrelatore, dall’altro lato dello schermo e vivere un momento importante della propria vita in tono minore a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Invece Giulio Verini, laureando alla Università Bicocca di Milano, giovedì 25 marzo 2021 sarà il primo a laurearsi on line ma nella Sala Conferenze della Biblioteca Carducci di Città di Castello, dopo che un pronunciamento del consiglio comunale ha aperto a questa possibilità. “Siamo i primi in Umbria e forse in Italia ad aprire le porte della Biblioteca comunale alla discussione delle tesi di laurea” dichiara l’assessore tifernate alla Cultura Vincenzo Tofanelli “ma siamo certi che altri seguiranno questa bella iniziativa.

Da quando si è sparsa la notizia, le richieste di laurearsi in biblioteca fioccano”. L’idea, lanciata da Giorgio Baglioni, capogruppo della Lega, è stata condivisa dal consiglio comunale, “e subito messa in pratica dall’Amministrazione comunale” aggiunge Tofanelli “insieme ad un protocollo rispettoso di tutte le norme anticontagio, con il contingentamento a 10 delle persone in presenza, tracciamento, distanziamento e sanificazione successiva in modo da mettere in sicurezza le modalità di svolgimento.

La bellezza della Biblioteca certamente contribuirà a rendere più suggestivo un passaggio fondamentale nella vita dei ragazzi anche se svolto da remoto e a dare quell’aurea memorabile che di solito il giorno della laurea riveste per il diretto interessato,parenti, amici. La Biblioteca Carducci offre un ambiente e una cornice architettonica di grande pregio, che pensiamo di valorizzare e di far conoscere come merita, insieme a standard di sicurezza efficaci che comunque abbiamo rafforzato. Attualmente la Biblioteca è chiusa alla fruizione diretta ma continua ad erogare i servizi di prestito, restituzione e consultazione archivi”. In attesa della prima tesi di laurea in Biblioteca, anche Giorgio Baglioni esprime la sua soddisfazione per avere contributo a rendere speciale e solenne un momento che altrimenti avrebbe corso il rischio di trasformarsi in un’altra seduta di didattica a distanza”.

